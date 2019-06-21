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Герцогиня Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз — СМИ

Общество

Британские букмекеры уже начали принимать ставки на то, кого родит герцогиня

Герцогиня Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз — СМИ
Frankie Fouganthin
Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон

Лондон, 21 июня 2019, 11:19 — REGNUM  Герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон возможно беременна в четвёртый раз. Об этом заявила подруга герцогини, сообщается на сайте 7дней.ru.

По словам подруги супруги принца Уильяма, ребенок Кейт должен родиться в конце декабря 2019 года. Она добавила, что на этот раз беременность герцогини протекает без осложнений и герцогиня наслаждается своим состоянием.

Сообщается, что британские букмекеры уже начали принимать ставки на то, кого родит Кейт — мальчика или девочку, а также на то, станут ли принц Гарри и Меган Маркл крестными.

Напомним, в первые три беременности у Кейт был патологический токсикоз.

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