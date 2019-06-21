Вынесен приговор по уголовному делу об обрушении подъезда в Кузбассе

Междуреченск, Кемеровская область, , 10:59 — REGNUM По уголовному делу об обрушении подъезда жилого дома в городе Междуреченск, где погибли два человека, вынесен обвинительный приговор. Об этом 21 июня сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Междуреченский городской суд в Кузбассе приговорил собственника нежилого помещения к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Трое нанятых рабочих получили по четыре года лишения свободы.

Сообщается, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, расположенного в доме № 16 по улице Весенней, проводил ремонтные работы части фасадной стены здания. Делать ремонт он пригласил трех человек, не имевших специального строительного образования и не прошедших обучение безопасным методам работы. Кроме того, организатор работ не провел для рабочих инструктаж по охране труда и соблюдению требований безопасности.

31 мая 2016 года рабочие начали частичный демонтаж кирпичной кладки простенка дома. В результате чего вечером этого же дня произошло обрушение подъезда.

Сумма ущерба оценивается в 85,4 млн. рублей.

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