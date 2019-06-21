Пятница, 21 Июня 2019 года
10:59:52 МСК

Вынесен приговор по уголовному делу об обрушении подъезда в Кузбассе

Общество

Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы

Междуреченск, Кемеровская область, 21 июня 2019, 10:59 — REGNUM  По уголовному делу об обрушении подъезда жилого дома в городе Междуреченск, где погибли два человека, вынесен обвинительный приговор. Об этом 21 июня сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Междуреченский городской суд в Кузбассе приговорил собственника нежилого помещения к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Трое нанятых рабочих получили по четыре года лишения свободы.

Сообщается, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, расположенного в доме № 16 по улице Весенней, проводил ремонтные работы части фасадной стены здания. Делать ремонт он пригласил трех человек, не имевших специального строительного образования и не прошедших обучение безопасным методам работы. Кроме того, организатор работ не провел для рабочих инструктаж по охране труда и соблюдению требований безопасности.

31 мая 2016 года рабочие начали частичный демонтаж кирпичной кладки простенка дома. В результате чего вечером этого же дня произошло обрушение подъезда.

Сумма ущерба оценивается в 85,4 млн. рублей.

Читайте также: Девятиэтажка на севере Молдавии рухнула из-за незаконной перепланировки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить