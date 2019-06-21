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Фестиваль «Дачное Царицыно» покажет, как отдыхали в XIX веке

Общество

Фестиваль пройдёт с 12 по 21 июля

Фестиваль «Дачное Царицыно» покажет, как отдыхали в XIX веке
Владимир Аммон. Вид Царицына. 1835

Москва, 21 июня 2019, 10:35 — REGNUM  В Москве в музее-заповеднике Царицино с 12 по 21 июля состоится фестиваль «Дачное Царицыно». Задача фестиваля — воссоздать атмосферу, царившую 100 лет назад, сообщается на портале столичного градоначальника.

Гостям фестиваля покажут, как в конце XIX века летом на даче жили и отдыхали известные писатели, музыканты, ученые, промышленники и политики.

На фестивале «Дачное Царицыно» пройдут театральные постановки, выступят оперные певцы, можно будет насладиться игрой оркестра и потанцевать.

Впервые фестиваль «Дачное Царицыно» провели в 2018 году. Мероприятие посетили более 480 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Царицыно Елена Самышина поддержала противников строительства Юго-Восточной хорды Москвы.

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