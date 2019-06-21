Более тонны мороженого продегустировали на фестивале десертов в Москве

Москва, , 10:32 — REGNUM Более 1,2 тонн разных сортов мороженого ушло на дегустацию на фестивале «Мороженое 2019−2020», сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Мероприятие проходило с 11 по 16 июня в комплексе «Техноград» на ВДНХ, его посетили порядка 13 тыс. гостей.

Наибольшим спросом пользовались сорта мороженого с необычным вкусом — с карамелизованным беконом, жареным луком, сицилийским томатом и базиликом, «морское» с тайским чаем, с малиной, лавандой и вкусом «бабл гам», а также чёрное мороженое с экстрактом нефти и десерты с добавлением алкоголя.

Интерес посетителей вызвал и эскимосский аналог мороженого, в который добавляют ягоды, мясо или рыбу, а для изготовления которого используется тюлений жир, сало оленя или лося.

«В дальнейшем мы планируем развивать такой формат мероприятий», — заявил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Помимо дегустаций, на фестивале проходили мастер-классы, где рассказывали о процессе производства десертов, учили печати рисунков на вафлях и разным способам приготовления кофе.