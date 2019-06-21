Страны Юго-Восточной Азии стремятся обуздать загрязнение мирового океана

Бангкок, , 10:43 — REGNUM Тайский сторонник «безотходности» Thanaboon Somboon никогда не покидает свой дом без того, что он называет «экипировкой» из многоразовой сумки, стакана для кофе и соломинки из нержавеющей стали в его ежедневном сражении против одноразового пластика, передает 21 июня агентство Reuters.

«Я видел новости о мусоре, переполняющем мир… морские животные погибают от пластика… Я чувствовал, что должен что-то сделать»,-говорит 48-летний предприниматель, который возглавляет интернет-сообщество из более чем 20 000 человек, стремящихся вести безотходный образ жизни. Но только отдельные усилия не могут полностью справиться с 8 миллионами тонн пластика, которые ежегодно попадают в океан, и правительства четырех из пяти стран Юго-Восточной Азии, более всех других загрязняющих океан, должны принять меры, говорит он.

«Выработка политики для решения этого вопроса также должна рассматриваться в срочном порядке», — сказал Танабун. Ожидается, что на саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), состоящей из 10 членов, который пройдет в Таиланде в эти выходные, будет принята бангкокская Декларация о борьбе с морским мусором в регионе ASEAN. Таиланд, нынешний председатель группы, высоко оценил это заявление как «большой шаг» для региона, на берегах которого китов и морских черепах в последние годы находят мертвыми, с большим количеством пластикового мусора в желудках. Члены ASEAN — Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд — входят в пятерку стран, выбрасывающих наибольшее количество пластиковых отходов в океаны, согласно докладу 2015 года, соавтором которого является экологическая кампания Ocean Conservancy. Но Китай «лидирует» с большим отрывом.» Каждая странаASEAN согласна с тем, что морской мусор является общей проблемой, которую мы должны срочно решить», — сказал Reuters постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Виджарн Симачая. В отличие от Евросоюза, заявляющего только общие цели и задачи в связи с проблемой, в декларации ASEAN будет представлена широкая концепция, но каждая страна должна будет решить, выполнение какой конкретной задачи она возьмет на себя, сказал Виярн. Декларация будет подготовлена в преддверии саммита G20 в Японии, который пройдет на следующей неделе и соберет 20 наиболее развитых экономически стран, в ней особое место будет уделено борьбе с загрязнением морских вод пластиком.

Защитники окружающей среды приветствовали предложение ASEAN принять совместную декларацию, однако есть опасения, что ее осуществление будет сопряжено с трудностями, поскольку группа имеет код невмешательства, что позволит отдельным странам самостоятельно определять удобную для себя политику."Эта декларация станет новой вехой, но это будут просто слова на бумаге, если не будет изменений в политике», — сказала Reuters Тара Буакамсри, директор Greenpeace Таиланда. Он сказал, что страны ASEAN должны срочно запретить одноразовый пластик, чтобы декларация была эффективной. — Другого способа нет, — сказала Тара. По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в мире ежегодно используется до 5 триллионов одноразовых пластиковых пакетов. Из 300 миллионов тонн пластиковых отходов, которые мир производит ежегодно, 8 миллионов попадают в океаны, убивая морскую жизнь и попадая в пищевую цепочку человека, говорится в нем. принять совместную декларацию, однако есть опасения, что ее осуществление будет сопряжено с трудностями, поскольку группа имеет кодекс невмешательства, который позволит отдельным странам-членам самостоятельно определять необходимую политику."Эта декларация станет новой вехой, но это будут просто слова на бумаге, если не будет изменений в политике», — сказала Reuters Тара Буакамсри, директор Greenpeace Таиланда. Он сказал, что страны АСЕАН должны срочно запретить одноразовый пластик, чтобы декларация была эффективной. — Другого пути нет, — сказала Тара. По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в мире ежегодно используется до 5 триллионов одноразовых пластиковых пакетов. Из 300 миллионов тонн пластиковых отходов, которые мир производит ежегодно, 8 миллионов попадают в океаны, убивая в нем жизнь и попадая в пищевую цепочку человека, говорится в нем. По данным Ocean Conservancy, 60 процентов мусора поступает из Китая и четырех стран ASEAN. Ежегодно в Таиланде образуется около 2 миллионов тонн пластиковых отходов, лишь около 25% из которых перерабатывается. Остальное идет на сжигание или на свалку и около 50 000−60 000 тонн утекает в океан. Защитники окружающей среды одобряют инициативы некоторых крупных сетей розничной торговли по сокращению объема пластиковых пакетов, но говорят, что большинство предприятий не будут принимать никаких мер в отсутствии законодательных инициатив. CP All, которая управляет более чем 10 000 магазинами 7-Eleven по всей стране, сказала, что она вывела из обращения 464 миллиона пакетов, сэкономив более 92 млн бат и пожертвовав их в государственные больницы по всей стране. Крупнейший розничный конгломерат Таиланда Central Group заявил в прошлом месяце, что он собирается сократить количество пластиковых пакетов на 150 млн в этом году, поощряя и стимулируя клиентов. Правительства должны «действовать более решительно», введя немедленные запреты на одноразовый пластик, чтобы больше предприятий последовало их примеру, сказал Наттапонг нити-Утай, который возглавляет волонтерскую сеть Trash Hero, которая очищает Сиамский залив в южной провинции Паттани. Он также сказал, что ASEAN должна стремиться значительно улучшить свои схемы управления отходами, а также привлечь производителей потребительских товаров к ответственности."Должны быть обозначены места для каждого предмета. Если вещи где-то сложены, они могут попасть в океан», — сказал он."Производители также должны нести ответственность за пластик, который они производят … Это может заставить их дважды подумать о производстве одноразовой упаковки.»