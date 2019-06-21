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Приморского бизнесмена лишили свободы за хищения на стройках АТЭС

Общество

Установлен факт хищения более 300 млн рублей, выделенных на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в районе поселка Рыбачий

Владивосток, 21 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Приговор предпринимателю Олегу Дроздову, обвиненному в хищении 300 млн. рублей при рекультивации свалки в бухте Горностай, вынесен 21 июня Фрунзенским районным судом Владивостока. Бизнесмен проведет семь лет в местах лишения свободы и выплатит 900 тыс. рублей в качестве штрафа, передают «Вести: Приморье».

Уголовное дело возбудил в 2013 году следственный отдел краевого управления ФСБ России, судебный процесс занял четыре года.

Был установлен факт хищения более 300 млн рублей, выделенных на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов Владивостока в районе поселка Рыбачий. Строительство полигона велось в рамках подготовки к саммиту АТЭС на острове Русском в 2012 году.

Суд признал Дроздова и его пособника Алексея Симанчука виновными в мошенничестве. Симанчук приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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