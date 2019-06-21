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В Кабардино-Балкарии судят троих человек, скрывших информацию о теракте

Общество

Обвинение им вынесет суд

Нальчик, 21 июня 2019, 10:07 — REGNUM  Трое жителей Кабардино-Балкарии окажутся на скамье подсудимых за сокрытие информации о готовящемся преступлении террористической и экстремистской направленности. Следствие установило их осведомленность в создании незаконной террористической группы и подготовке ею преступлений. При этом, зная об общественно опасных последствиях, сообщать об этом в правоохранительные органы обвиняемые не стали.

«Все трое достоверно знали о создании незаконного вооруженного формирования, его участниках и целях в виде совершения террористического акта на территории республики, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — цитирует представителя прокуратуры РИА КБР.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. За совершение указанного преступления злоумышленникам грозит до одного года лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Санкт-Петербурге был осужден местный житель Вячеслав Павловский, который знал о готовящемся в Дагестане теракте, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Выборгский районный суд Северной столицы оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.

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