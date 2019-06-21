В мобильном приложении «Парковки Москвы» появилась новая функция

Москва, , 09:50 — REGNUM Мобильное приложение «Парковки Москвы» обновили. Для удобства водителей появилась новая функция, сообщается на портале столичного градоначальника.

Теперь автомобилисты смогут исправлять ошибки в оплате стоянки. Например, если водитель забыл продлить парковочную сессию, неверно указал номер машины или стоянки, то он может исправить данные в течение дня. Штраф не придёт.

Чтобы появился новый пункт «Изменить завершенную парковку» необходимо обновить мобильное приложение «Парковки Москвы» в App Store или Google Play.

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Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Москве впервые появились в 2012 году. Цена за платную парковку составляет от 60 до 200 рублей в час в зависимости от месторасположения.

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