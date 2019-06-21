В Росморречфлоте дали оценку состоянию национальной безопасности РФ в море

Севастополь, , 09:48 — REGNUM Состояние национальной безопасности России в области морской деятельности в 2018 году оценивается как удовлетворительное, сообщил заместитель министра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, выступая на совещании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что удовлетворительная оценка содержится в проекте ежегодного доклада президенту России «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2018 году и предложения по ее обеспечению».

Подводя итог обсуждению, Цветков отметил, что рассмотренное направление требует решения целого комплекса задач в тех видах морской деятельности, в которых на протяжении последних лет наблюдалось нестабильное состояние.

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