В Сирии из плена ИГИЛ* спасена езидская журналистка

Дамаск, , 09:48 — REGNUM Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдов, спасли 24-летнюю езидку Навин Рашо из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 21 июня сообщает Rudaw.

Женщина, до похищения террористами из езидского анклава в иракском Синджаре, занималась журналистикой. Она попала в плен в 2014 году, когда боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили обширные территории в стране.

Напомним, летом 2014 года из Синджара было похищено порядка 6 тыс. 400 езидов, сотни представителей данной религиозной группы были убиты, тысячи вынуждены были бежать.

Курды-езиды представляют собой уникальную религиозную культуру, основанную на элементах зороастризма, христианства и ислама. Они подвергались преследованиям на протяжении многих столетий, но смогли сохранить свою самобытность.

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