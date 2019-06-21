Около 30% женщин ходят на свидания ради бесплатной еды — социологи

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Причиной пойти на свидание с молодым человеком у трети девушек является возможность бесплатно поесть. К таким выводам пришли социологи из университета города Азуса (США), сообщается в журнале SPPS.

В опросе исследователей приняли участие несколько сотен женщин. Социологи составили их психологический портрет и проверили, как они относятся к свиданиям. В итоге оказалось, что от 23 до 33% опрошенных женщин идут на свидание не из-за симпатии к мужчине, а ради бесплатного обеда или ужина.

К подобному «приему» чаще всего прибегают те девушки, которые страдают от макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Кроме того, в категорию «халявщиц» попадают девушки придерживающиеся традиционных представлений о ролях мужчин и женщин.

Социологи также заметили, что также могут вести себя и мужчины, однако исследования на эту тему пока не проводились.

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