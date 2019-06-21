Определен самый смертельный вид рака в России

Москва, , 09:25 — REGNUM Самый опасный вид онкологического заболевания, приводивший к наибольшему числу жертв среди жителей РФ в 2018 году, является рак поджелудочной железы. Об этом 21 июня сообщает RT со ссылкой на сведения Минздрава России.

По данным министерства, коэффициент летальности этого вида онкологического заболевания в целом по стране составил 39,9%. Рак печени и внутрипечёночных протоков (38,4%) оказался на втором месте по летальности.

Показатель смертности при раке пищевода составил 29,9%, при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких — 21,9%, при онкологическом заболевании глотки — 17,3%, при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, при раке щитовидной железы — 0,6%, при раке губы — 1%, при раке тела матки — 2,2%, молочной железы — 3%.

Отмечается, что показатель смертности от онкологических заболеваний в РФ в общей сложности достиг 6%.

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