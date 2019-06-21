Политолог: ситуация с медициной в Обнинске требует вмешательства властей

Калуга, , 09:25 — REGNUM Проблемы отечественного здравоохранения стали одной из важнейших тем состоявшейся 20 июня «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM политолог из Обнинска Калужской области Александр Трушков, если бы он участвовал в данном мероприятии, то он обязательно обратил бы внимание главы государства на нездоровую ситуацию, сложившуюся в клинической больнице Федерального медико-биологического агентства первого наукограда России.

«С вопросами стабильно ухудшающегося медицинского обслуживания населения, оказываемого Обнинской клинической больницей №8 ФМБА, мне пришлось столкнуться еще лет семь назад в бытность депутатом Законодательного собрания Калужской области. С тех пор в этой больнице сменилось четыре руководителя, а проблем стало в четыре раза больше. Сегодня ситуация с КБ№ 8 близка к критической. Так, закрыт круглосуточный детский стационар. В больнице отсутствуют профильные специалисты — терапевты и педиатры, имеются огромные проблемы с повышением зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу, и всё это на фоне явно устаревшего оборудования и технологий. Но самое главное — в медицинском учреждении нет прямой коммуникации с руководством Федерального медико-биологического агентства», — подчеркнул Александр Трушков.

Между тем, прокуратурой Обнинска организована проверка КБ №8 ФМБА России в связи с приостановлением деятельности круглосуточного стационара педиатрического отделения, в ходе которой были выявлены нарушения. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, руководителем медицинского учреждения 31 мая 2019 был издан приказ «О временном приостановлении работы круглосуточного стационара педиатрического отделения», в соответствии с которым было приято решение госпитализировать детей в педиатрическое отделение только на койки с дневным пребыванием. Госпитализация детей с неотложными состояниями осуществлялась в Калужскую областную клиническую детскую больницу, в том числе и малышей с патологией периода новорожденности.

«В полномочия клинической больницы не входит решение вопросов о приостановлении деятельности стационара педиатрического отделения (койки с ночным пребыванием) и самостоятельного определения медицинской организации, в которую необходимо госпитализировать детей. Руководством больницы явно превысило полномочия, так как подобные приказы в регионе может издавать только министерство здравоохранения области», — сказала Искрина Лепёхина.

Прокуратура опротестовала приказ о закрытии круглосуточного стационара педиатрического отделения в КБ №8 и вынесла постановление об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ — самоуправство.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии» назвал три основные проблемы здравоохранения: доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы), дефицит врачей-специалистов, лекарственное обеспечение.

«Их гораздо больше, но это три основные», — подчеркнул Путин.

Президент России попросил обратить внимание на все эти темы главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

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