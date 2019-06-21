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Двух боевиков из банды Басаева судят за нападение на псковских десантников

Общество

Ранее были осуждены за это преступление 14 боевиков

Грозный, 21 июня 2019, 09:11 — REGNUM  На скамье подсудимых в Северо-Кавказском окружном военном суде в скором времени окажутся еще двое участников нападения в Чечне на псковских десантников в 2000 году. Жители Чечни Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев обвиняются в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установлено следствием, обвиняемые в составе банды боевиков, которыми руководили Шамиль Басаев и Хаттаб, 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни атаковали военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В бою, который длился почти сутки, погибли 84 десантника, четверо были тяжело ранены.

Установлено, что Дудиев и Донашев вели прицельный огонь по военнослужащим из автоматов Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на давность совершенного преступления, участников нападения на псковских десантников продолжают искать, а находя, выносить им суровые приговоры. Уже осуждены 14 боевиков.

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