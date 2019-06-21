В Бурятии возбудили новое уголовное дело из-за жилья для сирот

Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот в Кяхтинском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), процесс пошёл после сигнала организации.

Эксперты ОНФ провели мониторинг качества жилья, построенного для детей-сирот в Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Тункинском районах. Все дома были сданы в эксплуатацию в 2013 году. По итогам проверки выяснилось, что в Кяхте из 26 детей-сирот в предоставленном жилье проживают только пять человек. Дело в том, что в домах нет водоснабжения, канализации, зато есть плесень и щели в стенах, а также холодно.

«Мы считаем, что дома непригодны для проживания. После нашего обращения в правоохранительные органы Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Бурятия была проведена проверка по факту предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело», — отметила активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Бурятии под арестом находятся предприниматель Сергей Домшоев и замминистра строительства республики Сергей Рыбальченко. Они были задержаны в декабре 2018 года по делу о сиротских домах в поселке Сотниково Иволгинского района.

По версии следствия, с целью хищения бюджетных средств, предприниматель в 2015 году заключил с минстроем Бурятии контракт на строительство 254 жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что построенные дома оказались непригодным для жизни, чиновники минстроя подписали акты выполненных работ и перечислили Домшоеву всю сумму, предусмотренную госконтрактом — 195 млн рублей. Уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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