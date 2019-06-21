Врио челябинского губернатора объяснил ситуацию с ФАПами

Челябинск, , 09:05 — REGNUM В Челябинской области действительно существует проблема с фельдшерско-акушерскими пунктами. Это признал врио губернатора Алексей Текслер после «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Напомним, во время линии был показан сюжет из посёлка Маук. Там после двух с небольшим лет простоя снова открыли ФАП. Правда, работают уже не четыре человека, а два. Молодые специалисты не стремятся работать в сельской местности, их отпугивает неблагоустроенное жильё.

О проблемах в медицине Тескслер ранее уже говорил на заседании Заксобрания. Он отмечает, что медицина определена им на первом месте среди вопросов, на которые он обратил внимание.

«У нас из 659 ФАПов только 80 процентов работают. Причина, почему оставшиеся 20 процентов на функционируют в отсутствии медицинских работников, фельдшеров. Кроме того, в некоторых населенных пунктах физически отсутствуют ФАП», — сказал врио губернатора.

Глава региона также напомнил о том, что до конца 2019 года поставил задачу запустить в сельской местности 24 ФАПа. Ещё 100 должны быть построены, а ближайшие годы.