В Алма-Ате члены ОПГ признаны виновными в контрабанде золотосодержащей руды

Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Члены казахстанско-китайской организованной преступной группы (ОПГ) признаны виновными в контрабанде золотосодержащей руды из Казахстана в Китай. Об этом сообщили 21 июня в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты.

20 июня суд приговорил 12 членов ОПГ в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Экономическая контрабанда» и «Создание, руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них». Все участники ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Отметим, в апреле 2019 года из Киргизии в Казахстан был доставлен гражданин Китая, который проходит подозреваемым в рамках вышеуказанного уголовного дела. В отношении него суд пока не вынес решения.