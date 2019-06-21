Ourhome пожертвовала питьевую воду жителям южнокорейского Инчхона

Инчхон, Южная Корея, , 09:02 — REGNUM Южнокорейская продовольственная компания Ourhome предоставит бутилированную воду жителям Инчхона, страдающих от ржавой воды. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, вчера, 20 июня представители компании доставили 5000 двухлитровых бутылок (10 тонн) с водой в управление Согу города Инчхона.

Известно, что бутилированная вода также будет доставлена в социальные учреждения, дома престарелых и санатории.

Ранее представители компании Ourhome предоставляла средства первой необходимости и бутилированную воду пострадавшим от наводнения жителям города Чхонджу и пострадавшим от землетрясения жителям Пхохана.