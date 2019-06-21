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Впервые в Москве пройдёт форум «Мой район»

Общество

Форум откроется в Гостином дворе 4 июля

Москва, 21 июня 2019, 08:51 — REGNUM  В Москве с 4 по 7 июля пройдёт первый форум «Мой район». В Гостином дворе организуют интерактивную площадку — городской район в миниатюре, сообщается на портале мэра столицы.

На форуме пройдут мастер-классы, концерты, перформансы, спортивные тренировки, встречи с известными людьми и другие мероприятия.

Перед началом форума «Мой район» (3−25 июня) в 11 округах Москвы проходят сессии, в которых принимают участие активисты районов, педагоги, врачи и специалисты сферы соцзащиты. Итоги их работы представят в Гостином дворе.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт и благоустройство территорий, строительство новых социально значимых объектов в Москве с этого года охватит не только центр, но и окраины столицы.

Подробнее: Собянин заявил о праве каждого района Москвы на свой центр

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Городское благоустройство
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