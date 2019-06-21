Впервые в Москве пройдёт форум «Мой район»

Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве с 4 по 7 июля пройдёт первый форум «Мой район». В Гостином дворе организуют интерактивную площадку — городской район в миниатюре, сообщается на портале мэра столицы.

На форуме пройдут мастер-классы, концерты, перформансы, спортивные тренировки, встречи с известными людьми и другие мероприятия.

Перед началом форума «Мой район» (3−25 июня) в 11 округах Москвы проходят сессии, в которых принимают участие активисты районов, педагоги, врачи и специалисты сферы соцзащиты. Итоги их работы представят в Гостином дворе.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт и благоустройство территорий, строительство новых социально значимых объектов в Москве с этого года охватит не только центр, но и окраины столицы.

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