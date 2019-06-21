В китайской провинции Шаньдун насчитывается 105 вековых корпораций

Цзинань, Китай, , 08:47 — REGNUM В провинции Шаньдун на востоке Китая зарегистрировано 105 предприятий с более чем столетней историей, сообщили в местном департаменте коммерции, передает 20 июня агентство Синьхуа.

«В число этих предприятий входят и такие, как Tsingtao Brewery и Yutang Pickled Vegetables, чей общий годовой оборот в 2018 году составил 42,2 млрд юаней ($6,1 млрд)», — заявил заместитель главы департамента Ван Хунпин.

Всего 346 компаний региона имеют средний почтенный возраст 96 лет, а их общий оборот составляет 198,6 млрд юаней на 2018 год. Причем ряд из них, вроде Tsingtao Brewery, известны не только в Китае, но и за рубежом. Половина из них начала заниматься электронной коммерцией.