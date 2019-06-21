Ремонты больниц Зауралья проконтролируют силовики

Курган, , 08:55 — REGNUM Госзакупки по ремонтам курганских больниц будут проверять, помимо представителей профильных ведомств, и сотрудники правоохранительных органов. Также специальная комиссия проверит качество ремонтов учреждений здравоохранения. Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 20 июня 2019 года на заседании совета по развитию здравоохранения.

«У нас по этому году будет беспрецедентное количество ремонтов по всем медицинским учреждениям, практически во всех райцентрах по этим позициям мы вкладываем деньги, достаточно большие деньги для нас», — подчеркнул Вадим Шумков.

Он поручил региональному департаменту здравоохранения провести обучение контрактных управляющих и специалистов, занимающихся вопросами ремонтов медицинских учреждений Курганской области, для повышения качества закупочной деятельности, более рационального использования и экономии бюджетных средств.

Напомним, ранее специальная правительственная комиссия проверила более 20 учреждения здравоохранения региона. Во всех них были обнаружены финансовые нарушения.

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