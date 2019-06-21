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В Свердловской области десятки человек могут потерять жильё

Общество

Прокуратура ведёт проверку

Нижний Тагил, Свердловская область, 21 июня 2019, 08:39 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле жители общежития по улице Тельмана получили уведомления о выселении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Здание ранее принадлежало предприятию «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». 8 мая бывший владелец продал здание с торгов. Покупателем выступил индивидуальный предприниматель. От него жильцам и поступили уведомления о предстоящем выселении.

Всего в общежитии зарегистрирован 31 человек. Ещё 96 имеют временную регистрацию до 1 августа.

По данным прокуратуры, в отношении «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода» в 2015 году была введена процедура банкротства. С 14 июня 2018 года он был официально признан банкротом.

К середине 2018 года здесь образовалась задолженность по зарплате, достигавшая 25 млн рублей. В октябре 2018-го выпуск продукции был прекращён. Производственный комплекс передали другому предприятию и перевели туда сотрудников банкрота.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту уведомлений жильцам о выселении. Проверяются статус жилых помещений, особенности взаимоотношений между жильцами и новым владельцем здания и т.д.

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