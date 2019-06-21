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Миграционный отток населения Казахстана в первом квартале вырос на 22%

Общество

Отрицательное сальдо внешней миграции увеличилось с 3,4 тыс. до 5,2 тыс. человек

Нур-Султан, 21 июня 2019, 08:43 — REGNUM  Миграционный отток населения Казахстана по итогам января-марта 2019 года составил 8,4 тыс. человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 21 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период в Казахстан прибыло 3,2 тыс. человек, что на 8,4% больше, чем в первом квартале 2018 года. Отрицательное сальдо внешней миграции увеличилось с 3,4 тыс. до 5,2 тыс. человек.

В основном миграционный отток связан с отъездом городских жителей. Отрицательное сальдо миграции городских жителей Казахстана составило 5291 человек. В сельской местности наблюдается положительное сальдо — 112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля бывший министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что миграционный отток жителей республики является общемировой тенденцией и не представляет «трагизма».

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Миграция из стран Туркестана
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