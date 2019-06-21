«Дом беженцев» открылся в Париже

Париж, 21 июня 2019, 08:48 — REGNUM «Дом беженцев», финансируемый мэрией Парижа, открылся в 14-м округе столицы по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что временно расположенный на первом этаже приюта в 14-м округе Парижа «дом беженцев» переедет в 19-й округ столицы через два года.
«Управление структурой осуществляется французской ассоциацией Emmaus Solidarité, которая уже отвечает за гуманитарный центр» для мигрантов с 2016 по 2018 год и ассоциацию Singa, специализирующуюся на жилье для граждан и трудоустройстве беженцев», — заявил Доминик Версини, помощник секретаря по приему беженцев в мэрии Парижа.
Ожидается, что «дом беженцев», финансируемый Парижем на сумму 500 тыс. евро в год, обеспечит поддержку процесса профессиональной интеграции мигрантов. Там будет место для размещения граждан, будут проходить курсы французского языка, спортивные и культурные мероприятия.
«Это будет место для мигрантов, беженцев и парижан», — добавил Доминик Версини.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции вновь подтвердил свою приверженность приему, защите и интеграции беженцев.
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