«Дом беженцев» открылся в Париже

Париж, , 08:48 — REGNUM «Дом беженцев», финансируемый мэрией Парижа, открылся в 14-м округе столицы по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что временно расположенный на первом этаже приюта в 14-м округе Парижа «дом беженцев» переедет в 19-й округ столицы через два года.

«Управление структурой осуществляется французской ассоциацией Emmaus Solidarité, которая уже отвечает за гуманитарный центр» для мигрантов с 2016 по 2018 год и ассоциацию Singa, специализирующуюся на жилье для граждан и трудоустройстве беженцев», — заявил Доминик Версини, помощник секретаря по приему беженцев в мэрии Парижа.

Ожидается, что «дом беженцев», финансируемый Парижем на сумму 500 тыс. евро в год, обеспечит поддержку процесса профессиональной интеграции мигрантов. Там будет место для размещения граждан, будут проходить курсы французского языка, спортивные и культурные мероприятия.

«Это будет место для мигрантов, беженцев и парижан», — добавил Доминик Версини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции вновь подтвердил свою приверженность приему, защите и интеграции беженцев.

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