Отказываться от использования пластика нужно постепенно — Минприроды

Москва, , 08:28 — REGNUM В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложили постепенно сокращать ежегодное потребление пластика в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

По словам Кобылкина, тема отказа от использования пластиковой посуды в настоящее время активно обсуждается. В Минприроде призывают не торопиться с решением этого вопроса, поскольку могут пострадать производители пластика, в частности люди, которые лишатся рабочих мест.

Министр предлагает сокращать потребление пластика на 10−20% в год.

Напомним, в начале мая 2019 года Кобылкин заявил, что его ведомство готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал данную инициативу. Он отметил, что в вопросе возможного запрета пластиковой посуды начинать надо с пластиковых пакетов.

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