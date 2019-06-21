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На территории Еврейской области выявлено 15 амурских тигров

Общество

Учёные считают, что после снижения численности в прошлые годы началось увеличение популяции

Биробиджан, 21 июня 2019, 08:25 — REGNUM  Специалисты центра «Амурский тигр» после проведения очередного мониторинга, считают, что на территории ЕАО проживает не менее 15 амурских тигров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К такому выводу специалисты центра «Амурский тигр» пришли после тщательного исследования мест обитания крупного хищника.

«Каждая мониторинговая экспедиция приносит обнадеживающие данные о тиграх, которые живут в Еврейской автономной области. Мы видим, что им комфортно живется, что они стабильно охотятся и хорошо питаются, есть предпосылки для создания тигриных пар, а значит, увеличения популяции в будущем. Все это говорит о том, что те усилия по восстановлению популяции амурского тигра на территории области, которые мы предпринимаем в тесном взаимодействии с другими организациями, не напрасны и достигают своих целей», — рассказал директор ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО» Юрий Лапин.

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Как сообщало ИА REGNUM, после выхода тигров в естественную среду обитания они разошлись в разные стороны, но район не покидают, перемещаются примерно на расстоянии семи километров друг от друга. Местоположение хищников отслеживаются при помощи радиоошейников, оснащённых GPS-приёмником.

«Судя по ним, поначалу самец вознамерился покинуть территорию и успел пройти достаточно большое расстояние, но потом передумал и вернулся. Самка же таких попыток не делала», — рассказали в приамурском областном управлении по охране животного мира.

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Судьба амурских тигров
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