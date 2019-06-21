В Ровенской области инструкторы НАТО начали тренировки боевиков ВСУ

Ровно, Украина, , 08:18 — REGNUM В Ровенской области около 1 тыс. украинских силовиков проходят курс подготовки под руководством инструкторов НАТО, сообщила 20 июня пресс-служба оперативного командования «Запад» на своей странице в социальной сети Facebook.

«Одновременно на нескольких полигонах оперативного командования «Запад» совместно с военными инструкторами ВС Великобритании и Дании началась четырёхнедельная подготовка военнослужащих горно-штурмовых бригад оперативного командования «Запад», — сказано в сообщении.

Обучение также проводят боевики ВСУ, прошедшие подготовку по стандартам НАТО.

Программа обучения включает в себя обращение с оружием, огневую подготовку, ориентировку на местности, военную топографию, радиосвязь, тактическую медицину, выживание, передвижение в двойках и тактическую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что партнёры и союзники НАТО решили оказать Украине дополнительную помощь на сумму более 40 млн евро.

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