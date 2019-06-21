Самый долгий день: в Москве 21 июня ожидается +31°

Москва, , 08:20 — REGNUM Днем 21 июня наступает астрономическое лето. Летнее солнцестояние сопровождается в Московском регионе жарой до +31 °С, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

«В пятницу, 21 июня, 29…31° в мегаполисе и 26…31° в Подмосковье», — отмечают синоптики.

Ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер будет дуть южной четверти со скоростью 4−9 м/с.

За погоду в регионе отвечает высокий антициклон. Пик жары придется на субботу, 22 июня. В Москве будет +30…+32 °С, в Подмосковье +28…+33 °С. Ближе к вечеру местами пройдут короткие дожди с грозой и порывистым ветром.

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