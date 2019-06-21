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Пик июньской жары в Москве придется на выходные

Общество

Ожидается до +33 °С

Москва, 21 июня 2019, 08:03 — REGNUM  В Москве и Подмосковье снова установилась жара. Температура воздуха выше нормы на 5−6 градусов, но в выходные жара усилится, передают «Метеоновости».

В субботу, 22 июня, ночью будет +18.+21, днём столбик термометра повысится до +29.+33 °С. Возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер южный.

В воскресенье, 23 июня, подует северный ветер, жара пойдёт на спад. Дневная температура упадёт до +23.+28 °С. Местами пройдут дожди. Атмосферное давление в норме — 745−747 мм рт. ст.

Подробнее: В выходные жара в Москве может побить столетний рекорд

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные (22−23 июня) в Москве температура воздуха может побить рекорд 1917 года.

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