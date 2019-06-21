Минобороны РФ предложило наказывать зарубежных вандалов санкциями

Москва, , 07:59 — REGNUM Меры по отношению к лицам, причастным к повреждению или осквернению памятников российским военачальникам и значимым событиям истории за рубежом, предложило принять Министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации. Соответствующий законопроект, который находится на стадии общественного обсуждения, обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В описании к законопроекту сказано, что причастным к фактам вандализма иностранным гражданам предлагается запретить въезд на территорию России. Кроме того, авторы законопроекта выступают за запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан, а также за арест у таких граждан финансовых и иных активов на территории страны.

Отметим, что до 4 июля продлится общественное обсуждение данного законопроекта.

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