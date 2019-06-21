Пятница, 21 Июня 2019 года
08:07:46 МСК

Минобороны РФ предложило наказывать зарубежных вандалов санкциями

Общество

До 4 июля продлится общественное обсуждение данного законопроекта

Москва, 21 июня 2019, 07:59 — REGNUM  Меры по отношению к лицам, причастным к повреждению или осквернению памятников российским военачальникам и значимым событиям истории за рубежом, предложило принять Министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации. Соответствующий законопроект, который находится на стадии общественного обсуждения, обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В описании к законопроекту сказано, что причастным к фактам вандализма иностранным гражданам предлагается запретить въезд на территорию России. Кроме того, авторы законопроекта выступают за запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан, а также за арест у таких граждан финансовых и иных активов на территории страны.

Отметим, что до 4 июля продлится общественное обсуждение данного законопроекта.

Читайте также: В правительстве Украины возмущены обысками у участников сноса бюста Жукова

А также: В Польше осквернён храм и разрушен памятник святому

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить