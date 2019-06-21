В лагерях для беженцев в Уганде размещено 36 тыс. детей без родителей

Аджумани, Уганда, 21 июня 2019, 08:00 — REGNUM В Уганде проживает самое большое в Африке число беженцев, и 36 000 из них — дети, по той или иной причине разлученные с родителями, передает VOA Africa.
Хотя большинство разлученных семей были разрушены в результате многолетнего конфликта в Южном Судане, домашнее насилие и нищета также играют свою роль в том, что дети остаются одни, сообщает источник.
В 2013 году семья шестнадцатилетней Салилы Миялы бежала от конфликта в Южном Судане, в лагерь беженцев в Уганде.
Но три года спустя ее родители вернулись домой, оставив детей в Уганде, где Мияла стала главой семьи.
«Я пришла с родителями, но мой отец избил мою мать, поэтому она ушла», — сказала Мияла.
Власти Уганды сообщают, что приемные родители заботятся о несопровождаемых или разлученных с семьями детях, когда это возможно, в то время как власти разыскивают их родителей.
Комиссар по делам беженцев Уганды Джеральд Менья говорит, что с родителями, которые бросают детей, нужно проводить серьёзные разбирательства.
Угандийский Красный Крест на прошлой неделе помог выследить мать Миялы в Южном Судане, где она снова вышла замуж.
«Нам удалось связаться с их матерью, и через службу телефонных звонков нам удалось восстановить связь между матерью и детьми», — сказал Абель Нуваманья, сотрудник по охране Красного Креста Уганды. «И мы также обнаружили, что теперь мать начала посылать некоторую помощь детям», — добавил он.
Что касается Миялы, она с нетерпением ждет того дня, когда сможет благополучно вернуться в Южный Судан и больше не играть роль обоих родителей для своих братьев и сестер.