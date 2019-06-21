В лагерях для беженцев в Уганде размещено 36 тыс. детей без родителей

Аджумани, Уганда, , 08:00 — REGNUM В Уганде проживает самое большое в Африке число беженцев, и 36 000 из них — дети, по той или иной причине разлученные с родителями, передает VOA Africa.

Хотя большинство разлученных семей были разрушены в результате многолетнего конфликта в Южном Судане, домашнее насилие и нищета также играют свою роль в том, что дети остаются одни, сообщает источник.

В 2013 году семья шестнадцатилетней Салилы Миялы бежала от конфликта в Южном Судане, в лагерь беженцев в Уганде.

Но три года спустя ее родители вернулись домой, оставив детей в Уганде, где Мияла стала главой семьи.

«Я пришла с родителями, но мой отец избил мою мать, поэтому она ушла», — сказала Мияла.

Власти Уганды сообщают, что приемные родители заботятся о несопровождаемых или разлученных с семьями детях, когда это возможно, в то время как власти разыскивают их родителей.

Комиссар по делам беженцев Уганды Джеральд Менья говорит, что с родителями, которые бросают детей, нужно проводить серьёзные разбирательства.