В китайской провинции Гуандун растет раскрываемость дел о мошенничестве

Пекин, , 07:53 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая было раскрыто 4438 уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством за первые пять месяцев 2019 года, что на 5,74% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По сведениям Гуандунского провинциального бюро общественной безопасности, 4589 подозреваемых в телефонном мошенничестве было схвачено за прошедшие пять месяцев, что на 33,75% больше, чем годом ранее за тот же период.

Количество случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций, в которых мошенники притворяются знакомыми жертв или госслужащими, значительно снизилось, сообщили в полиции.

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Бюро общественной безопасности Китая также запустило кампанию по борьбе с телефонным мошенничеством, как сообщало ИА REGNUM, которая продлится до 31 октября текущего года. В общей сложности 44 тыс. случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций было раскрыто по всему Китая с января по май 2019 года.

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