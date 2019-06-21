Пятница, 21 Июня 2019 года
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Украина недостаточно борется с торговлей людьми — госдеп США

Общество

Предпринимаемые меры недостаточны

Вашингтон, 21 июня 2019, 08:24 — REGNUM  Усилия по борьбе с торговлей людьми, которые принимает правительство Украины, значительны, но недостаточны, сказано в отчёте Государственного департамента США, опубликованном 20 июня.

«Правительство Украины не полностью достигло минимальных стандартов по пресечению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало в целом растущие усилия по сравнению с предыдущим отчётным периодом», — сказано в документе.

За прошедший год Украина увеличила финансирование программ, направленных на борьбу с торговлей людьми, внесла в изменение в соответствующие законы и улучшила подготовку должностных лиц.

Авторы документа отмечают, что Украине следует повысить уровень подготовки правоохранительных органов, судей и прокуроров, улучшить программы по защите свидетелей, а также изменить наказание для осуждённых за торговлю людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты ООН выяснили, что две трети детей из неблагополучных семей Украины рискуют оказаться в руках у торговцев людьми.

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Торговля людьми
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