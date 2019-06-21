«Это вопрос безопасности»: пермяки против закрытия медлабораторий

Пермь, , 07:54 — REGNUM В Пермском крае создана петиция против оптимизации медицинских лабораторий в районных больницах. Текст с протестом адресован губернатору Максиму Решетникову.

Автор петиции заявила, что во всех районных больницах края планируют закрыть медицинские лаборатории. Останутся пункты приема и экстренные лаборатории:

«Что это значит? Это значит, что все медицинские анализы (пробы крови, мочи, кала) со всего края ежедневно будут свозиться в Пермь! А Пермский край один из самых больших по протяжённости в западной части России! Чиновники обосновывают такое решение тем, что повыситься качество лабораторных исследований, сократятся расходы на зарплаты людям, закупку технических средств и расходных материалов, расширится спектр анализов. Но повысить качество лабораторных исследований и расширить спектр анализов можно и без закрытия лабораторий! Можно возить в Пермь как раз редкие анализы, а базовые оставить на местах, нужно обновить оборудование, переобучить персонал, закупать только качественные тестовые материалы».

В обращении к губернатору сделан акцент на то, что в советское время после Великой Отечественной войны люди чётко понимали, что каждый район, каждый город, село должны быть максимально автономными. Не зря в каждой районной поликлинике были созданы лабораторные службы, их обязательно нужно сохранить, и не как экстренные, и обеспечить новейшим оборудованием:

«Это вопрос безопасности. Закрыть всегда легче, чем открыть заново. Подпиши петицию, поддержи свою малую родину. Каждый район Пермского края и жители районов достойны того, чтобы в каждой районной больнице была современная медицинская лаборатория, оснащённая новейшим оборудованием!».

Стоит отметить, в 2018 году правительство Пермского края подписало распоряжение о создании «Краевого клинико-диагностического центра». Учреждение должно выполнять функцию централизации лабораторных служб края. Суть реализации проекта централизации лабораторных служб — создание нескольких крупных лабораторий, куда будут дистанционно направляться плановые виды анализов, самому пациенту ехать никуда не нужно. Все заборные пункты останутся работать на своих местах, близко к населению, но самостоятельно будут обрабатывать только экстренные виды анализов.

По данным краевого минздрава, по состоянию на июль 2018 года на территории региона работало больше 160 лабораторий. За год в регионе жители делают порядка 70 миллионов тестов, в среднем один пациент делает 30 тестов в год. Как сообщали чиновники ведомства, значительная часть тестов анализируется с использованием ручных методик, а такие данные часто бывают недостоверными. Лаборатории часто перепроверяют результаты анализов друг друга, также в небольших учреждениях ограничен перечень тестов, что существенно сказывается на удобстве и доступности оказания медицинской помощи для пациентов. С помощью цифровизации системы здравоохранения в Прикамье намерены постепенно снизить нагрузку на медицинский персонал и улучшит качество оказываемых услуг