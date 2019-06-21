Из-за землетрясения в китайской Сычуани было эвакуировано 80 тыс. человек

Чэнду, Китай, , 07:41 — REGNUM Более 80 тыс. человек было эвакуировано в безопасное место после землетрясение магнитудой 6,0, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Жертвами землетрясения, которое произошло в уезде Чаннин города Ибинь в 22:55 по местному времени 17 июня, стали 13 человек, еще 220 получили ранения. Эпицентр залегал на глубине 16 км по координатам 28,34 градуса северной широты и 104,9 градуса восточной долготы.

В общей сложности 27 временных убежищ было сооружено для того, чтобы принять всех пострадавших и потерявших жилье. По данным на 16:00 по местному времени 20 июня, 46 тыс. домов были серьезно повреждены и еще 110 тыс. домов получили не столь значительные повреждения.

В настоящее время фонд борьбы с последствиями землетрясения составило около 190 млн юаней ($27,7 млн). Деньги уже получило правительство Ибиня. 50 млн юаней выделило Министерство финансов, 50 млн — Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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