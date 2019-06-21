Граждане назвали успехи и неудачи внешней политики России

Москва, , 07:39 — REGNUM За внешней политикой России следят 49% граждан РФ, не следят 50%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 33% опрошенных, внешней политике уделяется слишком много внимания, 39% считают, что достаточно. За последнее время во внешней политике России было больше успехов (48%), чем неудач (23%).

Среди успехов жители России чаще всего называют: помощь Сирии, укрепление сотрудничества с Китаем, улучшение отношений с зарубежными странами, присоединение Крыма к России.

Среди неудач: напряженные отношения с Украиной, США, со странами Евросоюза, введение санкций против России, вмешательство в конфликт в Сирии.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 9 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных.

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