Минздрав РФ назвал самый опасный вид рака

Москва, 21 июня 2019, 07:40 — REGNUM Наибольшее количество смертей зафиксировано от рака поджелудочной железы. Об этом 21 июня сообщает RT со ссылкой на сведения Минздрава России.
Показатель летальности от рака поджелудочной железы в 2018 году составляет 39,9%. Чуть меньше этот показатель при раке печени и внутрипечёночных протоков — 38,4%. Почти 30% — при раке пищевода.
При онкозаболеваниях верхних дыхательных путей показатель летальности составил около 20%.
По данным Минздрава, в 2018 году самый низкий показатель смертности был отмечен при раке кожных покровов. Он составил 0,4%. Также низкие показатели летальности при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).
В целом по России в 2018 году показатель смертности от онкозаболеваний составил 6%.
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