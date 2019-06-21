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Министр экономики Дагестана переведен под домашний арест

Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова 30 апреля текущего года

Министр экономики Дагестана переведен под домашний арест
Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

Махачкала, 21 июня 2019, 07:34 — REGNUM  Временно отстраненный министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов, подозреваемый в хищении средств при исполнении госконтрактов, переведен под домашний арест. Такое решение 20 июня принял Кировский районный суд Махачкалы, сообщил РИА «Дагестан» источник в суде.

«О. Хасбулатова перевели под домашний арест», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова 30 апреля текущего года. Чиновника подозревают в хищении крупных финансовых средств при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров (МФЦ) республики.

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