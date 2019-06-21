В китайской провинции Шаньдун за два года стало на 16,4% меньше наркоманов

Цзинань, Китай, , 07:26 — REGNUM Количество наркозависимых в провинции Шаньдун на востоке Китая сократилось по сравнению с 2017 годом, когда было зафиксировано первое сокращение, сообщили в местном бюро общественной безопасности, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Всего в провинции Шаньдун на середину июня насчитывается 51 тыс. наркозависимых, что на 16,4% ниже, чем в 2017 году, когда впервые было зафиксировано снижение их числа. Количество наркозависимых составляет 0,05% общей численности населения, сообщили в департаменте.

Количество наркозависимых возрастом младше 18 лет также серьезно снизилось — до 82 человек с более чем тысячи в 2015 году, что говорит о том, что потребительский рынок наркотиков в Шаньдуне стал резко сокращаться.

Местная полиция раскрыла более 4,7 тыс. уголовных дел и арестовала более 5 тыс. подозреваемых, изъяв более 800 кг наркотиков с 2018 года. Власти Шаньдуна также проводят антинаркотические уроки в более чем 2000 школ и на 1200 общественных площадках, транслируя также специальные радиопередачи.

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