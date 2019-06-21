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На юге Китая была раскрыта межпровинциальная наркоторговая сеть

Общество

Задержаны 18 подозреваемых членов банды

Наньнин, Китай, 21 июня 2019, 07:15 — REGNUM  В общей сложности 18 подозреваемых в торговле наркотиками было арестовано полицией города Хэчи в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в рамках спецоперации по борьбе с наркотрафиком, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

В октябре 2018 года полиция обнаружила в Гуанси несколько подозрительных человек, которые, как посчитала полиция, занимались торговлей наркотиками, находясь в координации с наркодилером из провинции Юньнань. Дальнейшее расследование вывело правоохранителей на транспровинциальную наркоторговую сеть, в которую было вовлечено несколько человек и огромное количество наркотиков.

В апреле текущего года полиция провинций Юньнань, Гуйчжоу и Гуанси провели единовременно совместную спецоперацию, в результате которой все 18 членов банды были задержаны. У них было изъято 33,7 кг героина и 9,98 кг метамфетамина. Полиция также конфисковала 2,9 млн юаней ($423,55 тыс.) и семь транспортных средств, а также заморозила более 3,7 млн юаней на счетах. Расследование продолжается.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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