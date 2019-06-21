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Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 94 кг опиума

Общество

И задержала двоих подозреваемых

Куньмин, Китай, 21 июня 2019, 07:08 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 94 кг опиума и задержала двоих наркоторговцев, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Отдел по борьбе с наркотиками уезда Мэнла Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань задержали подозреваемых в городке Сидин 15 июня текущего года Расследование продолжается, подробностей пока не сообщается.

Отметим, что Юньнань является форпостом Китая в борьбе с наркотиками, поскольку граничит за «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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