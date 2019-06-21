Новый начальник полиции Зауралья «патрулирует» город на велосипеде

Курган, , 07:00 — REGNUM Новый начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов контролирует своих подчинённых, прогуливаясь по городу пешком или на велосипеде, как обычный гражданин. Об этом он сообщил на пресс-конференции 20 июня 2019 года.

Дмитрий Свинов в своей работе делает акцент на то, что УМВД — открытая структура, которая должна работать в тесном контакте с населением.

Что касается оперативной обстановки, то она в Курганской области непростая, но контролируемая, считает новый начальник зауральской полиции. Он отметил недостаточно оперативное реагирование на сообщения граждан о преступлениях и происшествиях. Поэтому расширен штат службы «02». Откорректирована работа службы телефона доверия: если раньше сообщения по нему рассматривались и отправлялись в территориальные органы, то теперь вся информация поступает к начальнику УМВД, проверка проводится только службами управления и ответы даются соответствующими руководителями.

Кроме того, Дмитрий Свинов отметил недостаточное патрулирование городов и посёлков Зауралья и заявил о необходимости создания ППС в каждом районном отделе полиции.

Работу подчинённых оценивает по уровню безопасности на улицах Кургана.

«Я хожу здесь пешком. Больше ста километров проехал на велосипеде по Кургану. Подхожу к своим патрулям, смотрю, как они работают, или просто со стороны наблюдаю. Звоню на 02», — пояснил свой метод новый начальник УМВД Зауралья.

Напомним, Дмитрий Свинов назначен на должность начальника Управления МВД России по Курганской области указом президента РФ от 1 апреля 2019 года. Ранее он был заместителем начальника УМВД России по Тверской области. Прежний руководитель полиции Зауралья Олег Ильиных уехал с повышением в Москву — с февраля 2019 года он возглавляет ведомство по борьбе с экстремизмом МВД России.

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