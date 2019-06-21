Глава южноуральского минздрава анонсировал появление новых ФАПов

Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинской области за 2019 год планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта. Об этом журналистам сообщил глава южноуральскоо минздрава Сергей Приколотин.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были привлечены 46 врачей и 29 фельдшеров. Они получили, соответственно, по 1 млн и по 500 тыс. рублей. В 2019 году министр надеется привлечь к работе кадров не меньше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня во время «прямой линии» Владимиру Путину показали один из ФАПов, в селе Маук. Выяснилось. что молодые специалисты, которые привыкли к бытовым удобствам, туда совсем не рвутся. Работают всего два человека — фельдшер и медицинская сестра. Основной проблемой, по которой медики не спешат работать на селе, было названо отсутствие благоустроенного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Путину рассказали о проблемах челябинского ФАПа