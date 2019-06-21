Залог в 3 млн рублей: в Перми задержана главврач Центра медпрофилактики

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Перми суд вынес постановление о мере пресечения для задержанной главврача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Центр медицинской профилактики» Марины Д. Она задержана по подозрению в крупном пмошенничестве, сообщают СМИ.

Следствие требовало заключить главврача под стражу, такое ходатайство поддержала и прокуратура. Однако суд избрал меру пресечения в виде залога 3 млн рублей, который необходимо внести 21 июня. Срок задержания продлён до 16:00 местного времени (14:00 мск) 22 июня, информирует издание «Коммерсантъ».

Марина Д. была задержана вечером 18 июня. Она подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, что с декабря 2015 по март 2016 года она похитила более 366 тыс. рублей, выделенных центру из бюджета Пермского края в качестве субсидий. В 2017—2018 годах главврач якобы перечисляла деньги на счет ИП по формальным договорам, впоследствии предприниматель вернул Марине Д. наличными около 600 тыс. рублей. Сама главврач Центра медицинской профилактики свей вины не признает.