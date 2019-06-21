В РЖД отреагировали на жалобу челябинцев Путину

Варна, Челябинская область, , 06:31 — REGNUM На Южно-Уральской железной дороге готовы обсуждать возможность создания ещё одного пешеходного перехода через железнодорожные пути возле села Варна и станции Тамерлан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

Для обсуждения вопроса представители железной дороги готовы встретиться с представителями областных властей и местной администрации. Также в компании добавили, что один пешеходный переход через пути в этом районе есть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села Варна заявили в своём видеообращении Владимиру Путину о том, что им приходится пересекать пути, пробираясь под поездами. Страдают в том числе дети и пожилые.

СКР после обращения граждан возбудил уголовное дело.

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