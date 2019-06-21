В Биробиджане новые турникеты могут не пустить школьников на занятия

Биробиджан, , 05:11 — REGNUM Согласно решению суда все школы Еврейской области, в соответствие с антитеррористическим законодательством должны быть оборудованы системой контроля доступа, родители учеников считают, что на них ляжет не только бремя оплаты этой системы, но и негативные последствия её работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех школах Биробиджана входы должны оборудоваться турникетами, открыть для прохода которые можно будет только с помощью специальной карты-пропуска, что, по мнению разработчиков, также позволит контролировать и ученическую посещаемость, опоздания и уходы с уроков. Однако, стоимость установки этих систем, как считают родители, превышает все возможные выгоды и не будет способна оградить детей от посягательств.

«Допуск в школу должен ограничивать бесконтрольный вход лиц, способных причинить вред школьникам. На установку таких систем во всех образовательных учреждениях города необходимо потратить 9 441 200 рублей. Это по прайсам и тем коммерческим предложениям, которые мы уже изучили. В 2019 году эти средства не предусмотрены. Но, начиная с 2020 года, мы эту программу запустим», — рассказала ИА ЕАОМедиа начальник отдела образования мэрии Биробиджана Ольга Играшкина.

Родителям лишь предлагается оплатить годовой абонемент действия карты-пропуска, а также предлагаются добровольные услуги: информирование через смс о фактах прохода ребёнка через турникет на вход и выход.

«Не могу себе ни на минуту представить ситуацию, в которой турникет будет способен задержать какого-либо злоумышленника, пожелавшего проникнуть в школу и причинить ущерб зданию или людям. Что, помог турникет в керченском колледже, когда студент беспрепятственно вошел в здание с оружием в руках и убил 21 человека? Нет, не помог. Любой хулиган просто перескочит через турникет, и плевать он хотел на стоимость этой системы. Вообще не вижу смысла её устанавливать. Это просто кто-то «осваивает» средства, не более», — рассказал родитель одного из учеников.

Родители учеников вспоминают о случае, произошедшем в Иркутске в январе 2019 года, когда детей, чьи родители не заплатили за карту-пропуск, не пускали на занятия.

«Кроме того, что нас принуждают платить за то, что должно быть профинансировано из бюджета, мы опасаемся ещё и возможных последствий, связанных с тем, что кто-то из родителей может быть и не сможет оплатить такую карту-пропуск», — рассказала собеседница агентства.

Некоторые школы обратились в суд и отсрочили установку системы доступа в надежде, что в будущем либо деньги у властей появятся, либо отменят такое требование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане было принято решение запустить проект по отработке пропускной системы в образовательных учреждениях города. Начало эксперимента запланировано на первое сентября, его намерены проводить в школе Магадана №29.

«Рассмотрен ряд ключевых вопросов по обеспечению безопасности жителей Магадана. Особое внимание уделено образовательным учреждениям города. В порядке пилотного проекта сегодня департамент образования отрабатывает модель пропускной системы в одной из школ областного центра. Учащиеся в здание смогут проходить по специальным картам с чипом. Также поручено проработать вопрос электронной пропускной системы и в дошкольных учреждениях», — рассказал мэр города Юрий Гришан.

Допуск в детские сады Магадана намерены организовать по примеру городского дошкольного учреждения №50, куда родителей пускают только по отпечаткам пальцев. При этом дактилоскопия делается на двух «рубежах» — при входе на территорию детского сада, а затем в здании. Люди, чьих данных нет в системе, войти в дошкольное учреждение не могут.