Пятница, 21 Июня 2019 года
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В работе сервиса Netflix произошёл сбой

Общество

Проблемы наблюдаются у пользователей в Северной Америке и Европе

Вашингтон, 21 июня 2019, 03:42 — REGNUM  В работе американского сервиса потокового видео Netflix произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Неполадки в работе сервиса наблюдаются с вечера 20 июня. Жалобы поступают от пользователей в США и Канаде, а также ряде стран Европы, в том числе Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии.

У большинства сообщивших о проблеме пользователей отсутствует доступ к сайту и наблюдаются сбои соединения, некоторые также сообщают о проблемах с загрузкой видео.

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