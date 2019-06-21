В работе сервиса Netflix произошёл сбой

Вашингтон, 21 июня 2019, 03:42 — REGNUM В работе американского сервиса потокового видео Netflix произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Неполадки в работе сервиса наблюдаются с вечера 20 июня. Жалобы поступают от пользователей в США и Канаде, а также ряде стран Европы, в том числе Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии.
У большинства сообщивших о проблеме пользователей отсутствует доступ к сайту и наблюдаются сбои соединения, некоторые также сообщают о проблемах с загрузкой видео.
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