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Россельхознадзор изъял во «Внуково» заражённые абрикосы из Таджикистана

Общество

В абрикосах была обнаружена персиковая плодожорка

Москва, 21 июня 2019, 02:28 — REGNUM  Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию заражённых вредителем абрикосов из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

«На пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Таджикистана, была выявлена подкарантинная продукция (абрикосы свежие)», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что на ввоз данной продукции в Россию в настоящее время действуют ограничения.

В ходе досмотра в абрикосах был обнаружен карантинный для России объект — персиковая плодожорка. Наличие его в жизнеспособном состоянии позднее было подтверждено лабораторной экспертизой, отметили в ведомстве.

Сообщается что в соответствии с российским фитосанитарным законодательством подкарантинная продукция была запрещена к ввозу и уничтожена.

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Кризис качества продуктов питания
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