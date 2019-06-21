Россельхознадзор изъял во «Внуково» заражённые абрикосы из Таджикистана

Москва, , 02:28 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию заражённых вредителем абрикосов из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

«На пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Таджикистана, была выявлена подкарантинная продукция (абрикосы свежие)», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что на ввоз данной продукции в Россию в настоящее время действуют ограничения.

В ходе досмотра в абрикосах был обнаружен карантинный для России объект — персиковая плодожорка. Наличие его в жизнеспособном состоянии позднее было подтверждено лабораторной экспертизой, отметили в ведомстве.

Сообщается что в соответствии с российским фитосанитарным законодательством подкарантинная продукция была запрещена к ввозу и уничтожена.