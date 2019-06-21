В работе Facebook Messenger произошёл сбой

Менло-Парк, США, , 01:53 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе приложения Facebook Messenger. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о неполадках стали поступать после полуночи по московскому времени. Проблемы наблюдаются, главным образом, у пользователей в США и ряде стран Европы, в том числе Великобритании, Ирландии, Дании, Польше.

Большинство жалоб связано с невозможностью подключиться к серверу или авторизоваться в приложении. У некоторых пользователей наблюдаются проблемы с получением сообщений.

Сведений о неполадках на территории России на текущий момент не поступало.