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Туроператоры рассказали, какие страны ЕС выдают визы быстрее

Общество

Быстрее всего получить визу в Италию, Грецию, Болгарию и Хорватию

Туроператоры рассказали, какие страны ЕС выдают визы быстрее
ccarlstead
Греция

Москва, 21 июня 2019, 01:45 — REGNUM  Туроператоры назвали страны Евросоюза, для поездки в которые граждане России могут быстро получить шенгенскую визу, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, наиболее оперативно оформляют документы в визовых центрах Италии, Греции, Болгарии и Хорватии. Медленней, но, с точки зрения туроператоров, «нормально» выдают визы в Германию, Португалию, Испанию, Венгрию, Швейцарию, Францию и Мальту. Отмечается, что с подачей документов в ряд из этих стран могут возникать сложности, однако в целом визовые центры оформляют документы в течение двух недель.

Дольше всех выдают визы в Чехию (около 15 рабочих дней в Москве), а также в Финляндию и Австрию — срок оформления документов составляет около 2,5 недель.

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Туризм
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